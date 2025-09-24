Ankara'da 12 Yıllık Faili Meçhul Cinayet Davası: Kemal Güven Aydoğan İçin Müebbet İddiası

Ankara'da 12 Yıllık Faili Meçhul Cinayet Davası Başladı

Ankara'nın Mamak ilçesinde 2013'te evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kemal Güven Aydoğan cinayetine ilişkin, 3'ü tutuklu 4 sanığın "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Duruşmada kimler hazır bulundu

Duruşma, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Tutuklu sanıklar Necmettin Yaman, Benli Kibar, Şükrü Kibar ile tutuksuz sanık Hatice Kibar salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıklara söz verdi.

Sanıkların savunmaları

Şükrü Kibar, maktulle mahalleden arkadaş olduklarını, aralarında bir süre kavga yaşandığını ancak sonradan sorun kalmadığını savundu. Şükrü Kibar ifadesinde, "Kemal'in kardeşimle hiçbir münasebeti yoktur. Bununla alakalı söylenenler yalandır" diyerek, av tüfeğiyle alakasını reddetti ve Kemal'in nasıl öldürüldüğünü bilmediğini söyledi.

Necmettin Yaman ise Aydoğan'ı tanımadığını, Şükrü'yü babası Benli Kibar ile dostluğu nedeniyle tanıdığını belirtti ve olayla ilgisi olmadığını öne sürdü. Yaman, iddianameden öğrendiği husumeti kabul etmediğini belirtti.

Benli Kibar de olaya karışmadığını, M.Y'nin iddialarını iftira olarak nitelendirdi. Kibar, tüfeğin ruhsatlı ve evde olduğunu söyledi.

Hatice Kibar da Aydoğan ile husumetleri bulunmadığını beyan etti.

Tanık beyanları

Tanık M.Y., ilk ifadesinin geçerli olmasını istediğini, ikinci ifadesine kadar Şükrü Kibar tarafından tehdit edildiğini iddia etti. M.Y. ifadesinde, "Şükrü, bana, babası ve Necmettin'le Kemal'i öldürdüğünü söyledi" dedi; daha sonra Şükrü'nün bu iddiayı reddettiğini aktardı. M.Y. ayrıca madde bağımlılığı nedeniyle tedavi gördüğünü ve bazı şeyleri net hatırlayamadığını belirtti.

Tanık F.Y., Şükrü Kibar'ın tüfeği kendisine getirip "dereye at" dediğini, korktuğu için tüfeği dereye attığını söyledi. Tanık T.C. ise tüfeği çoban M.A.'dan bir keçi karşılığında aldığını; M.A.'nın tüfeği keçi otlatırken bulduğunu aktardı.

İddianamedeki tespitler

İddianamede, olay yerindeki fotoğraflar, beyanlar ve sanıklar arasındaki telefon görüşmelerine yer verildi; telefon görüşmelerinin olay sabahı erken saatlerde gerçekleşmesinin "hayatın olağan akışına aykırı" olduğu belirtildi. İddianamede Şükrü Kibar'ın olay yerinde ateş ettiği, saçmaların motosiklete isabet ettiği ve ardından maktulün ikinci atışla vurulduğu iddia ediliyor.

Olayda kullanıldığı belirtilen tüfeğin, Şükrü Kibar ve Necmettin Yaman tarafından Elmadağ'daki bir adrese götürülüp dereye atıldığı yönündeki beyanlar sonrası yürütülen çalışmalarla söz konusu tüfeğin bulunduğu ve muhafaza altına alındığı kaydedildi.

İddianamede, sanıklar Necmettin Yaman, Benli Kibar, Şükrü Kibar ve Hatice Kibar hakkında, maktul Kemal Güven Aydoğan'ı fikir ve eylem birliği içinde kasten öldürdükleri yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu; Necmettin Yaman, Benli Kibar ve Şükrü Kibar ile silahın saklanmasına yardım ettiği belirtilen Hatice Kibar hakkında ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendiği belirtildi.

Süreç

Cumhuriyet savcısı mevcut delil durumunu dikkate alarak sanıkların mevcut halinin devamını talep etti. Mahkeme de sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Aralık tarihine erteledi.