Ankara'da 13. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ankara'da 13. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Mamak ilçesi Ahmet Akbaş Caddesi adresinde meydana gelen olayda, bir apartmanın 13. katından düşen çocuk hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

Ailenin büyük çocuğu E.A.G. (6), dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle 16 katlı binanın 13. katındaki yangın merdiveni penceresinden yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, E.A.G.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

İnceleme ve soruşturma

İlkokula yeni başlayan E.A.G.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma yetkililerce sürdürülüyor.