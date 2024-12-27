Ankara'da 133 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Ankara'da Kaçak Cezaevi Firarisi Yakalandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, 133 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.B., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, aranan şüpheliler üzerine yürüttüğü çalışmalarda, Kırşehir 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden M.B.'nin Etimesgut ve Sincan bölgelerinde bulunabileceğine dair istihbari bilgi aldı.

Pazarcılık yaptığı bilinen firarinin yakalanması için özel bir ekip kuruldu. Ekipler, ilçe genelindeki pazar yerlerinde denetim yaptı. Dün Yeşilova Mahallesi'ndeki pazar yerinde yapılan kontroller sırasında, 50'li yaşlarda bir erkeğin şüpheli hareketler sergilediği tespit edildi ve takip edilmeye başlandı.

Takip edildiğini anlayarak kaçmaya çalışan M.B., kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan incelemelerde, hakkında yol kesme, hırsızlık ve silahla yağma suçlarından 133 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin kimliği belirlendi.

M.B., adli işlemlerin ardından tekrar cezaevine teslim edilecektir.