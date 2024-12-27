DOLAR
35,21 -0,13%
EURO
36,7 0,2%
ALTIN
2.973,56 0,14%
BITCOIN
3.410.201,39 -1,31%

Ankara'da 133 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Ankara'da 133 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari M.B., Etimesgut'ta yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 12:31
Ankara'da 133 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Ankara'da Kaçak Cezaevi Firarisi Yakalandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, 133 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.B., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, aranan şüpheliler üzerine yürüttüğü çalışmalarda, Kırşehir 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden M.B.'nin Etimesgut ve Sincan bölgelerinde bulunabileceğine dair istihbari bilgi aldı.

Pazarcılık yaptığı bilinen firarinin yakalanması için özel bir ekip kuruldu. Ekipler, ilçe genelindeki pazar yerlerinde denetim yaptı. Dün Yeşilova Mahallesi'ndeki pazar yerinde yapılan kontroller sırasında, 50'li yaşlarda bir erkeğin şüpheli hareketler sergilediği tespit edildi ve takip edilmeye başlandı.

Takip edildiğini anlayarak kaçmaya çalışan M.B., kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan incelemelerde, hakkında yol kesme, hırsızlık ve silahla yağma suçlarından 133 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin kimliği belirlendi.

M.B., adli işlemlerin ardından tekrar cezaevine teslim edilecektir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Kızılay'dan Kırıkkale'de Aşevi Açılışı: Günde 1 Milyon Kişiye Yemek İmkanı
2
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erken Seçim Tarihini Açıkladı
3
Fas Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 69 Kayıp
4
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Kaçakçılıkla Mücadele: 155 Samur Postu ve 239 Akıllı Telefon Ele Geçirildi
5
İzmir'de Trajik Kazada Hayatını Kaybeden Liseli Yağmur Özçelebi'nin Müzikal Anıları
6
Bursa'da Araçta Bıçaklama Olayı: Genç Hayatını Kaybetti
7
NATO, Baltık Denizi'nde Askeri Varlığını Artıracak

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor