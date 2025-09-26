Ankara'da 19-25 Eylül Operasyonlarında 958 Kişi Yakalandı

Ankara Valiliği: 19-25 Eylül operasyonlarında polis ve jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 958 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 10:02
Valilikten yapılan açıklama

Ankara Valiliği, emniyet ve jandarma ekiplerinin 19-25 Eylül tarihlerinde yürüttüğü kapsamlı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 958 kişinin yakalandığını bildirdi.

Açıklamaya göre operasyonlarda; 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 9, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 13, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 48, 5 yıla kadar hapis cezası olan 264 kişi ile ifadeye yönelik aranan 624 şüpheli olmak üzere toplam 958 kişi yakalandı.

Valilik açıklamasında, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kapsamlı şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

