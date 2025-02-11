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Ankara'da 19 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

19 ayrı suçtan 3 yıldır aranan M.T, JASAT ve emniyet ortak operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:20
Ankara'da 19 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Ankara'da Kaçak 19 Suçlu Ele Geçirildi

Başkent Ankara'da 19 ayrı suçtan aranan bir kişi, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. 3 yıldır firarda olan M.T., Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu ele geçirildi.

Suç Dosyası Kabarıklığı

Alınan bilgilere göre, M.T. hakkında 12 kez hırsızlık, 4 kez mala zarar verme ve 3 kez konut - iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından toplamda 71 yıl 11 ay hapis cezası bulunuyor.

Yapılan operasyonda Keçiören bölgesinde yakalanan M.T., gerekli adli işlemlerin gerçekleştirilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ankara'daki bu operasyon, suçla mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

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