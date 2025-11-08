Ankara'da 21 Yıl Diyaliz Bekleyen Yasemin Güleser, Böbrek Nakliyle Hayata Döndü

45 yaşındaki Yasemin Güleser, 21 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle haftada üç kez diyaliz tedavisi görüyordu. Medicana Ankara Hastanesi'nde gerçekleştirilen organ nakliyle Güleser, sağlığına kavuştu.

Donör Zonguldak'ta yaşayan ve 67 yaşında beyin kanaması sonucu vefat eden erkek bir hastaydı. Nakil, Medicana Ankara Hastanesi'nde başarıyla tamamlandı.

Nakli Yürüten Ekip ve Süreç

Medicana Ankara Nefroloji uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Demir, nakil öncesi ve sonrasında Güleser'in genel sağlık durumunu takip ettiğini belirtti. Demir, mesleğini organ nakli alanında yoğunlaştırdığını; ülkemizde yaklaşık 30 bine yakın organ bağışı bekleyen hasta bulunduğunu vurguladı. Nakil sayesinde hastaların yaşam kalitesinin belirgin şekilde yükseldiğini ifade etti.

Demir, Yasemin Güleser'in yaklaşık 20 yıldır haftada üç kez diyalize girdiğini, gelen haberle umutla hastaneye başvurduğunu ve başarılı ameliyatın ardından hastanın diyalizden kurtulduğunu belirtti. Organ bağışının hastaların yaşam kalitesini artırdığı ve düzenli takip gerektirdiğine dikkat çekti.

Nakil Sonrası Durum

Doç. Dr. Demir, nakilin üzerinden yaklaşık 7 ay geçtiğini, hastanın ilaçlarını düzenli kullandığını ve periyodik kontrollerine geldiğini aktardı. Basit enfeksiyonlar dışında ciddi bir problemle karşılaşılmadığını söyleyen Demir, deneyimli merkezlerde takip edilen organ nakilli hastalarda olumsuzluk beklenmediğini ifade etti.

Demir, kronik hastalıkların sadece hastayı değil aileleri de yıprattığını, diyaliz sürecinin hem fiziksel hem duygusal zorluklar getirdiğini anlattı. Organ nakliyle hem hastanın hem ailenin yükünün hafiflediğini belirtti.

Organ Bağışının Önemi

Doç. Dr. Demir, organ bağışının toplumsal etkisine dikkat çekti; bağışlanan organların bir kişiye değil, uygun koşullarda 8 farklı insana kadar umut olabileceğini belirtti. Toplumun farkındalığını artırmak için her yıl 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası etkinlikleri düzenlendiklerini söyledi ve toplumun duyarlılığının artması halinde organ bekleyen hasta sayısının azalacağını vurguladı.

Güleser'in Yaşadıkları ve Teşekkürleri

Yasemin Güleser, 21 yıllık diyaliz sürecini zorlu ve yıpratıcı olarak anlattı. Diyalizin yaşam kalitesini ağır biçimde etkilediğini, sosyal ve iş hayatından koparmış olduğunu dile getirdi. Nakil haberiyle büyük bir sevinç ve duygusallık yaşadığını aktardı.

Güleser, kadavra bağışında bulunan amcanın ailesine teşekkür ederek bağışçısını "isimsiz kahramanım" olarak nitelendirdi ve doktorlarına özel teşekkürlerini iletti.

