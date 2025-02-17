Ankara'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem: Can ve Mal Kaybı Yok

Ankara Valiliği, 3.5 büyüklüğündeki depremin can ve mal kaybına yol açmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:04
Ankara'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem: Can ve Mal Kaybı Yok

Ankara'da Deprem Bilgilendirmesi

Ankara Valiliği, bugün saat 13.20'de yaşanan ve kent genelinde hissedilen 3,5 büyüklüğünde depremin ardından bir açıklama yaptı. Yapılan tespitlere göre, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmadığı bildirildi.

Valilikten Yapılan Açıklama

Valilik, "İlimizde bugün saat 13.20'de 3,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Şu ana kadar yürütülen incelemelerde, olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır." ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Geçmiş Olsun Dilekleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, deprem sonrasında sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, depremlerden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, şu an itibarıyla kendilerine ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığını da belirtti.

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