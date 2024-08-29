Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı İçin Trafik Önlemleri

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:21
Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı İçin Trafik Önlemleri

Ankara'da 30 Ağustos Önlemleri

Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, etkinliklerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla bu önlemleri alıyor.

Trafik Kapatma Güzergâhları

Yarın sabah saat 06.00 itibarıyla, Atatürk Bulvarı ile Ulus Meydanı arasında ve diğer ana yollar, çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak. Kapatılacak yollar arasında İnönü Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi ve daha birçok cadde ve sokak yer alıyor.

Kapatılacak Cadde ve Sokaklar

Özellikle; Dikmen Caddesi, İstiklal Caddesi, Çankırı Caddesi ve GMK Bulvarı gibi önemli caddeler, etkinlikler süresince trafiğe kapalı kalacak.

Eğer ihtiyaç olursa, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki bazı yan yollar ve Dögol Caddesi de trafiğe kapatılacak. Tüm bu önlemler, vatandaşların güvenliğini sağlamak için alınmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar