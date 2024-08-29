Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı İçin Trafik Önlemleri

Ankara'da 30 Ağustos Önlemleri

Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, etkinliklerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla bu önlemleri alıyor.

Trafik Kapatma Güzergâhları

Yarın sabah saat 06.00 itibarıyla, Atatürk Bulvarı ile Ulus Meydanı arasında ve diğer ana yollar, çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak. Kapatılacak yollar arasında İnönü Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi ve daha birçok cadde ve sokak yer alıyor.

Kapatılacak Cadde ve Sokaklar

Özellikle; Dikmen Caddesi, İstiklal Caddesi, Çankırı Caddesi ve GMK Bulvarı gibi önemli caddeler, etkinlikler süresince trafiğe kapalı kalacak.

Eğer ihtiyaç olursa, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki bazı yan yollar ve Dögol Caddesi de trafiğe kapatılacak. Tüm bu önlemler, vatandaşların güvenliğini sağlamak için alınmaktadır.