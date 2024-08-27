Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri İçin Uçuş İptali

Ankara'da Uçuş İptal Edildi

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Valiliği, bugün için planlanan çevre tanıma uçuşunun iptal edildiğini duyurdu. Hava gösterileri kapsamında gerçekleştirilecek bu uçuş, 13.00-14.00 saatleri arasında yapılması planlanıyordu.

Valilikten Açıklama

Valilikten gelen açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı hava gösterileri için programlanan çevre tanıma uçuşu iptal edilmiştir. Ancak etkinlik programımız yarından itibaren aynı şekilde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu iptal, katılımcılar ve organizasyon ekibi için bir değişiklik yaratırken, Zafer Bayramı'nın coşkusunu etkilemeyecek gibi gözüküyor.