Ankara'da 300 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Ankara'da gerçekleştirilen asayiş uygulaması sırasında, durdurulan bir araçta 300 bin boş makaron ele geçirildi. Olay, 31 Ocak'ta Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Tıp Fakültesi Caddesi'nde düzenlediği operasyon esnasında meydana geldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, durdurulan araçta yalnızca boş makaronlar değil; ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 15 mermi, 1 çeyrek altın, 160 lira ve 100 dolar da bulundu.

Durdurulan araçtaki 3 şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır.

Ankara'da asayiş uygulamasında durdurulan araçta 300 bin boş makaron ele geçirildi. Operasyonda 300 bin boş makaron, 3 ruhsatsız tabanca, 15 mermi, 1 çeyrek altın, 160 lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Ankara'da asayiş uygulamasında durdurulan araçta 300 bin boş makaron ele geçirildi. Operasyonda 300 bin boş makaron, 3 ruhsatsız tabanca, 15 mermi, 1 çeyrek altın, 160 lira ve 100 dolar ele geçirildi.