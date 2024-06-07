Ankara'da 300 ton sahte gıda maddesi ele geçirildi! Vali Şahin'den vatandaşlara uyarı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara İl Tarım Müdürlüğü, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde akşam saatlerinde düzenledikleri sahte gıda operasyonunda 300 ton sahte gıda malzemesi ele geçirdi.



Operasyonda, son tüketim tarihi geçmiş ve küflenmiş ürünlerin geri dönüştürülerek yeniden piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edildi. Ayrıca, mısır unu kullanılarak peynir üretimi yapıldığı ve hijyen koşullarından yoksun bir ortamda bu gıdaların sahte etiketlerle satışa sunulduğu belirlendi.

Vali Vasip Şahin'den Açıklamalar

Ankara Valisi Vasip Şahin, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana jandarma ve Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği 6 ayrı operasyonda 150 ton civarında bozuk veya sahte gıda maddesi yakalandığını belirtti. Vali Şahin, bu seferki operasyonda yaklaşık 300 ton sahte gıda maddesinin ele geçirildiğini ve bu ürünlerin peynir, zeytin, süt ürünleri gibi çeşitli gıdaları içerdiğini söyledi.

Vatandaşlara Uyarı

Vali Şahin, vatandaşları ucuz gıdalara ve özellikle internet üzerinden satılan gıdalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şüpheli durumlarda ilgili mercilere başvurmalarını ve gerekirse laboratuvar testleri talep etmelerini önerdi. Ayrıca, bozuk gıdaların imha edilmek üzere kamyonlara yüklenerek ilgili yerlere götürüldüğünü belirtti.

Vali Şahin, bu tür sahtekarlıklara karşı mücadelenin süreceğini ve kolluk kuvvetleri ile gıda ile ilgili birimlerin denetimlerini artıracağını vurguladı. Vatandaşların şikayetlerini iletmekten çekinmemesi gerektiğini ve her zaman yardıma hazır olduklarını sözlerine ekledi.