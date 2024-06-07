Bist 100
10.279,69 0%
DOLAR
32,27 0,11%
EURO
35,25 0,08%
ALTIN
2.454,58 0,21%

Ankara'da 300 ton sahte gıda maddesi ele geçirildi! Vali Şahin'den vatandaşlara uyarı

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda 300 ton sahte gıda maddesi ele geçirildi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 00:34
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 00:34
Ankara'da 300 ton sahte gıda maddesi ele geçirildi! Vali Şahin'den vatandaşlara uyarı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara İl Tarım Müdürlüğü, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde akşam saatlerinde düzenledikleri sahte gıda operasyonunda 300 ton sahte gıda malzemesi ele geçirdi.

Operasyonda, son tüketim tarihi geçmiş ve küflenmiş ürünlerin geri dönüştürülerek yeniden piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edildi. Ayrıca, mısır unu kullanılarak peynir üretimi yapıldığı ve hijyen koşullarından yoksun bir ortamda bu gıdaların sahte etiketlerle satışa sunulduğu belirlendi.

Vali Vasip Şahin'den Açıklamalar

Ankara Valisi Vasip Şahin, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana jandarma ve Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği 6 ayrı operasyonda 150 ton civarında bozuk veya sahte gıda maddesi yakalandığını belirtti. Vali Şahin, bu seferki operasyonda yaklaşık 300 ton sahte gıda maddesinin ele geçirildiğini ve bu ürünlerin peynir, zeytin, süt ürünleri gibi çeşitli gıdaları içerdiğini söyledi.

Vatandaşlara Uyarı

Vali Şahin, vatandaşları ucuz gıdalara ve özellikle internet üzerinden satılan gıdalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şüpheli durumlarda ilgili mercilere başvurmalarını ve gerekirse laboratuvar testleri talep etmelerini önerdi. Ayrıca, bozuk gıdaların imha edilmek üzere kamyonlara yüklenerek ilgili yerlere götürüldüğünü belirtti.

Vali Şahin, bu tür sahtekarlıklara karşı mücadelenin süreceğini ve kolluk kuvvetleri ile gıda ile ilgili birimlerin denetimlerini artıracağını vurguladı. Vatandaşların şikayetlerini iletmekten çekinmemesi gerektiğini ve her zaman yardıma hazır olduklarını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan emeklilik yaşına müdahale! Tek şartla 48-49-50 yaş ile emeklilik kapısı açıldı

SSK, Bağkur emeklisi sevinçten çıldıracak! Maaşlara bu miktar eklenecek

En düşük faizle 250.000 TL kredi kapısı açıldı! O bankadan çalışana emekliye süper kredi

Sıfır otomobile yılın kampanyası geldi! İkinci el fiyatına kapış kapış gidiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Garanti Bankası 500 TL para iadesi kampanyasına start verdi! Bunu yapanlara hemen ödenecek

Sıfır otomobile yılın kampanyası geldi! İkinci el fiyatına kapış kapış gidiyor

Günde bir avuç ceviz yemek o hastalığı bıçak gibi kesiyor! Bu faydasını ilk kez duyacaksınız

Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olma fırsatı! TOKİ dar gelirlilere müjdeyi verdi

SSK, Bağkur emeklisi sevinçten çıldıracak! Maaşlara bu miktar eklenecek

Asgari ücretliler, emekliler, memurlara duyuruldu! Tek seferde 50.000 TL alabilirsiniz

SGK'dan emeklilik yaşına müdahale! Tek şartla 48-49-50 yaş ile emeklilik kapısı açıldı

Akbank müşterilerine gece yarısı duyuruldu! Hemen şubeye gidilmesi gerekiyor

Refah payı zammı yüzde 35- 40 açıklandı! Emekliler 14.000 TL alacak

En düşük faizle 250.000 TL kredi kapısı açıldı! O bankadan çalışana emekliye süper kredi

10.000 TL ila 15.000 TL maaşı olan emekliler dikkat! 6 bin 250 TL ek ödeme onaylandı

Ziraat Bankası borcu olanın imdadına koştu! Tek şartla borçları silecek