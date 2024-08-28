Ankara'da 33. Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Ankara'da Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 33. Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Ankara Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcısı Tespitlerde Bulundu

Toplantıya Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu başkanlık etti. Şamlıoğlu, mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi adına önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi

Şamlıoğlu, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile mesleki ve teknik eğitimine dair mevcut durum ve gelecekte yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

Belgede yer alan üç ana tema şu şekilde sıralandı:

Mesleki ve teknik eğitime erişim

Mesleki ve teknik eğitimde iyileştirme

Mesleki ve teknik eğitim ile istihdama hazırlık

Strateji Maddeleri ve Uygulama Alanları

Toplam 74 strateji maddesinin geliştirildiğini belirten Şamlıoğlu, bu maddelerin sektörel talepler doğrultusunda hazırlandığını belirtti. Ayrıca, Beceri Geliştirme Programı ve iş sağlığı ve güvenliği gibi önemli konular toplantıda değerlendirildi.

Önerilerin Değerlendirilmesi

İlgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarından gelen teklifler de Mesleki Eğitim Kurulu'nda gündeme alınarak değerlendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 33. Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla, Ankara Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 33. Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla, Ankara Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlendi.