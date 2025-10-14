Ankara'da 35. Alman Birliği Günü Resepsiyonu: Türkiye-Almanya İşbirliği Vurgusu

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Alman Birliği Günü'nün 35'inci yılı dolayısıyla resepsiyon düzenledi; konuşmalarda Türkiye-Almanya işbirliği, güvenlik ve ticaret (yaklaşık 50 milyar dolar) vurgulandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 16:33
Etkinlik ve katılımcılar

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Alman Birliği Günü'nün 35'inci yılı vesilesiyle başkentte resepsiyon verdi. Büyükelçilikteki resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Manfred Pentz, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmalar ve mesajlar

Mehmet Kemal Bozay, konuşmasında Alman Birliği Günü'nü kutlayarak, Almanya'nın 35 yıl önce yeniden birleşmesinin dünya tarihi için bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Bozay, Türkiye ve Almanya arasındaki dostluğun yüzyıllar boyunca güçlendiğini vurguladı ve yakın zamanda Almanya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaretlerin gerçekleşeceğini duyurdu.

Bozay ayrıca ikili ticaret hacminin yaklaşık 50 milyar dolar olduğunu belirtip, Türkiye'nin en çok ihracatı yaptığı ülkenin Almanya olduğunu söyledi. AB üyeliğine aday bir ülke olarak Türkiye-AB ilişkilerinin, bölgesel ve küresel zorlukların giderek karmaşıklaşan yapısı nedeniyle kapsamlı bir bakış gerektirdiğini ifade etti. Dünyanın karşı karşıya olduğu krizlerin yarattığı kayıp zamanı telafi etme sorumluluğunun Türkiye ve Almanya'ya düştüğünü kaydetti.

Manfred Pentz, Almanya ve Türkiye'nin son yüzyılda yakın etkileşim içinde olduğunu belirterek, Türkiye kökenli vatandaşların Almanya'nın yakın tarihinde önemli katkıları olduğuna dikkat çekti. Pentz, iki ülkenin birlikte hareket ettiğinde zorluklara karşı daha güçlü duracağını vurguladı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, güvenlik mimarisinin ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğuna işaret ederek bu eğilimlerle karşı koymanın ve Türkiye gibi ortaklarla yakın işbirliği içinde menfaatleri savunmanın gerekliliğini anlattı. Sorg, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından kıtada güvenliğin sağlanması, NATO'nun güçlendirilmesi ve Orta Doğu'da barışın tesis edilmesi için yakın işbirliğinin önemine değindi ve Suriye'de istikrarın sağlanmasının önem arz ettiğini kaydetti.

Resepsiyon, iki ülke arasındaki tarihsel ilişkilere, ekonomik bağlara ve güvenlik işbirliğine dair güçlü mesajlarla sona erdi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Alman Birliği Günü'nün 35'inci yılı vesilesiyle başkentte resepsiyon verdi. Büyükelçilikteki resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay (solda), Almanya'nın Hessen eyaletinin Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Manfred Pentz (sağda) ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'un (ortada) yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

