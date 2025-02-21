Ankara'da 4.700 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Ankara'da Kaçak Tütün Operasyonu

Ankara'da jandarma ekipleri, gerçekleştirilen bir operasyonda 4.700 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Olay, Kahramankazan ilçesindeki kontrol noktasında meydana geldi.

TIR Durduruldu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, C.A. tarafından kullanılan TIR'ı durdurarak detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, toplamda 4.700 kilogram tütün bulundu.

Investigation Başlatıldı

Olayla ilgili olarak yerel jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan bu tür operasyonların artarak süreceği belirtildi.