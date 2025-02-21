Ankara'da 4.700 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Ankara'da Kaçak Tütün Operasyonu
Ankara'da jandarma ekipleri, gerçekleştirilen bir operasyonda 4.700 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Olay, Kahramankazan ilçesindeki kontrol noktasında meydana geldi.
TIR Durduruldu
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, C.A. tarafından kullanılan TIR'ı durdurarak detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, toplamda 4.700 kilogram tütün bulundu.
Investigation Başlatıldı
Olayla ilgili olarak yerel jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan bu tür operasyonların artarak süreceği belirtildi.