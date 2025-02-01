Ankara'da 4 Bin 515 Tarihi Sikke ve Obje Ele Geçirildi

4 Bin 515 Tarihi Eser Beypazarı'nda Ele Geçirildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 515 sikke ve tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla Mücadele

İl Jandarma Komutanlığı ve Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına karşı yürüttükleri çalışmalar kapsamında M.A. ve B.O. isimli şüphelilerin bulunduğu bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemlerine ait 4 bin 460 sikke ile 55 tarihi metal obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. ve B.O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.