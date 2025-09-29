Ankara'da 6 Ekim'e Kadar Dönüşümlü Su Kesintileri

ASKİ, arızalar ve kuraklık nedeniyle 6 Ekim'e kadar Ankara genelinde dönüşümlü su kesintileri uygulanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 18:34
Ankara'da 6 Ekim'e Kadar Dönüşümlü Su Kesintileri

Ankara'da 6 Ekim'e Kadar Dönüşümlü Su Kesintileri

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri uygulanacağını bildirdi.

Su Temini ve Mevcut Durum

ASKİ açıklamasında, Ankara'ya Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü hatlarından paçallama ile günde ortalama 1530 bin metreküp su sağlandığı, verilen suyun üçte birinin Kesikköprü'den gelen 3 hattan tedarik edildiği belirtildi.

Arızalar ve Etkisi

Açıklamada, 17 Eylül'de 1. CTP hattında, 27 Eylül'de ise 2. CTP hattında arızalar meydana geldiği belirtilerek, Ankara'ya Kızılırmak'tan verilen su miktarının 300 bin metreküp azaldığı ifade edildi.

Onarım Çalışmaları

Defalarca arızalanan CTP hatların çelik hatlarla değiştirilmesi için imalata başlandığı ve yaklaşık 1 hafta süreceği bildirildi.

İdarenin Açıklaması

"Kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi de kritik seviyelere düştüğü için 6 Ekim tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi yapılacaktır. Su kesintilerinin hayatın olağan akışını asgari düzeyde etkilemesi için her türlü çaba gösterilmektedir. Bu çerçevede, bugün saat 09.00 itibarıyla Eryaman bölgesi, Susuz ile Kazan Saray bölgesinde kesinti yapılmıştır. Hatta yarın saat 09.00 itibarıyla yeniden su verilecektir. Halkımızın kuraklıkla mücadele kapsamında gösterdiği hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederiz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

