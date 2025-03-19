Ankara'da 6 Yaşındaki Yabancı Uyruklu Kız Çocuğu Ölü Bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 6 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu, metruk bir binanın bahçesinde ölü bulundu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 21:39
Ankara'da 6 Yaşındaki Yabancı Uyruklu Kız Çocuğu Ölü Bulundu

Trajik Olay Ankara'da Yaşandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Yıldıztepe Mahallesi'nde metruk bir binanın bahçesinde, 6 yaşında yabancı uyruklu bir kız çocuğu ölü bulundu.

Cesedi gören vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin Suriye uyruklu F.M'ye ait olduğunu belirledi.

Ceset Adli Tıp'a Gönderildi

Olayın ardından yapılan ilk incelemelerin ardından, çocuğun cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, olayın detayları hakkında çalışmalarını sürdürüyor.

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