Ankara'da 7 Bin 650 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 7 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Hedef Alınan Adres

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Keçiören ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada büyük miktarda uyuşturucu hapın bulunduğu tespit edildi.

Gözaltı ve İşlem Süreci

Operasyonda yakalanan O.K. (25), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma süreci devam ediyor.