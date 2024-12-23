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Ankara'da 8 Bin Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Ankara'da yapılan operasyonda 8 bin litre kaçak içki ele geçirilirken, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 22:57
Ankara'da 8 Bin Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Ankara'da Kaçak İçki Operasyonu

Ankara Valiliği'nden gelen son dakika açıklamasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen başarılı bir operasyonla 8 bin litre kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.

Üretim ve Dağıtım Ağına Darbe

Valilik açıklamasına göre, kaçak içkilerin Nevşehir'de üretilerek Ankara'ya getirildiği tespit edildi. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda toplamda 8 bin litre alkollü içki ele geçirilerek elde edilen maddenin tüketilmesinin önüne geçildi.

Adli İşlemler Başlatıldı

Operasyon sonucunda 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı ve kaçak içki ticaretinin önlenmesi adına gerekli çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Böylece, Ankara'daki kaçak içki savaşında önemli bir adım atılmış oldu.

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