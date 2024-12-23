Ankara'da 8 Bin Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Ankara'da Kaçak İçki Operasyonu
Ankara Valiliği'nden gelen son dakika açıklamasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen başarılı bir operasyonla 8 bin litre kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.
Üretim ve Dağıtım Ağına Darbe
Valilik açıklamasına göre, kaçak içkilerin Nevşehir'de üretilerek Ankara'ya getirildiği tespit edildi. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda toplamda 8 bin litre alkollü içki ele geçirilerek elde edilen maddenin tüketilmesinin önüne geçildi.
Adli İşlemler Başlatıldı
Operasyon sonucunda 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı ve kaçak içki ticaretinin önlenmesi adına gerekli çalışmaların devam edeceği ifade edildi.
Böylece, Ankara'daki kaçak içki savaşında önemli bir adım atılmış oldu.