Ankara'da 8 Bin Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Ankara'da Kaçak İçki Operasyonu

Ankara Valiliği'nden gelen son dakika açıklamasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen başarılı bir operasyonla 8 bin litre kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.

Üretim ve Dağıtım Ağına Darbe

Valilik açıklamasına göre, kaçak içkilerin Nevşehir'de üretilerek Ankara'ya getirildiği tespit edildi. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda toplamda 8 bin litre alkollü içki ele geçirilerek elde edilen maddenin tüketilmesinin önüne geçildi.

Adli İşlemler Başlatıldı

Operasyon sonucunda 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı ve kaçak içki ticaretinin önlenmesi adına gerekli çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Böylece, Ankara'daki kaçak içki savaşında önemli bir adım atılmış oldu.