Ankara'da 80. Vietnam Milli Günü Resepsiyonu

Vietnam'ın Ankara Büyükelçiliği'nin düzenlediği 80. Milli Günü resepsiyonunda diplomasi, sanat performansları ve iki ülke arasındaki işbirliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 22:42
Etkinlik ve Katılımcılar

Vietnam'ın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin milli günü vesilesiyle başkentte bir otelde 80. Vietnam Milli Günü resepsiyonu düzenledi. Etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci ve Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha ile Türkiye'de görev yapan yabancı diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program

Resepsiyonda Vietnamlı sanatçılar müzik ve dans performansları sergiledi. Tören kapsamında ayrıca İstiklal Marşı ve Vietnam milli marşı okundu.

Ekinci'nin Mesajı

Bakan Yardımcısı Ekinci, konuşmasında Vietnam Milli Günü'nü kutlayarak, diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 1978'den bu yana iki ülkenin dostane ilişkiler içinde olduğunu vurguladı. Ekinci, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in 2023'te Türkiye'yi ziyaret etmesinin ilişkileri ivmelendirmede önemli rol oynadığını belirtti ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 10-11 Eylül'de Vietnam'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti hatırlattı.

Ekinci ayrıca Türkiye ile Vietnam'ın coğrafi uzaklığa rağmen ticaret, yatırım, savunma sanayi, kültür ve turizm gibi çeşitli alanlarda işbirliği yürüttüğünü söyledi. Ekinci, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri arasında Türkiye'nin en büyük ikinci ticaret ortağının Vietnam olduğunu vurguladı. Ayrıca Türk Hava Yolları'nın Vietnam'a direkt uçuş sayısını gelecek ay 14'ten 21'e çıkaracağını belirterek iki ülke arasındaki bağlantısallığın güçlendiğine dikkat çekti.

Büyükelçi Dang'ın Mesajı

Büyükelçi Dang, Vietnam Milli Günü'nü kutlayarak, bir zamanlar kuşatılmış ve izole edilmiş bir ülke olan Vietnam'ın şu anda yaklaşık 200 ülkeyle diplomatik ilişkiler kurduğunu, 30'dan fazla ülkeyle stratejik ve kapsamlı ortaklıklar geliştirdiğini ve 70'ten fazla bölgesel ve uluslararası örgütte aktif rol aldığını anlattı. Dang, coğrafi uzaklığa rağmen Vietnam ve Türkiye'nin ortak değerlere sahip olduğunu ve iki halkın özgürlük ile bağımsızlık için zorlukların üstesinden geldiğini ifade etti.

Kapanış

Konuşmaların ardından pasta kesildi ve davetliler çeşitli sanat performanslarını izledi. Etkinlik, iki ülke arasındaki diplomasi, kültürel bağlar ve ekonomik işbirliğinin öneminin bir kez daha vurgulandığı bir atmosferde sona erdi.

Vietnam'ın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin milli günü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenledi. Başkentte bir otelde düzenlenen 80. Vietnam Milli Günü resepsiyonuna, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci (solda) ve Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha'nın (sağda) yanı sıra Türkiye'de görev yapan yabancı diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

