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Ankara'da 9 Ton Bozuk Peynir İmha Edildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde ele geçirilen 9 ton bozuk peynir, denetimler sonucunda imha edildi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 14:31
Ankara'da 9 Ton Bozuk Peynir İmha Edildi

Ankara'da Bozuk Peynir İmhası

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 9 ton bozuk peynir ele geçirildi. Bu peynir, yapılan denetimlerin ardından imha edildi.

İhbar Üzerine Harekete Geçildi

Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların ihbarları doğrultusunda hareket eden zabıta ekipleri, Serhat Mahallesi'nde bir kamyonda bulunan gıda ürünlerini incelemek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte denetim gerçekleştirdi.

Etiketsiz Ürünler Tespit Edildi

Denetim sırasında, etiketsiz ve üretim yeri belli olmayan gıda ürünleri tespit edildi. Seyyar dağıtım amacıyla bulundurulduğu belirlenen bozuk peynir, tutanak tutulmasının ardından zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde imha edilmiştir.

Bu olay, hijyen ve gıda güvenliği açısından önem taşıyan denetimlerin gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Ankara'da, Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan...

Ankara'da, Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde ele geçirilen 9 ton bozuk peynir imha edildi.

Ankara'da, Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan...

Ankara'da, Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde ele geçirilen 9 ton bozuk peynir imha edildi.

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