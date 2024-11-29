DOLAR
34,68 -0,22%
EURO
36,65 -0,07%
ALTIN
2.966,39 -1,09%
BITCOIN
3.343.122,74 -1,62%

Ankara'da 938 Suçlu Yakalandı: Güvenlik Güçlerinden Büyük Başarı

Ankara'da polis ve jandarma, 22-28 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 938 suçluyu yakaladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:15
Ankara'da 938 Suçlu Yakalandı: Güvenlik Güçlerinden Büyük Başarı

Ankara'da Düzenlenen Operasyonlarla 938 Suçlu Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 938 kişinin yakalandığını duyurdu. Bu operasyonlar, 22-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Detaylı Bilgiler ve Yakalananlar

Valilikten yapılan açıklamada, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, ceza sürelerine göre dağılım şu şekilde belirtildi:

  • 20 yıl ve üzeri hapis cezası alan 5 kişi
  • 10 yıl ve üzeri hapis cezası alan 13 kişi
  • 5-10 yıl arası hapis cezası alan 44 kişi
  • 5 yıla kadar hapis cezası olan 253 kişi
  • İfadeye yönelik aranan 623 kişi

Bu operasyonlar, Ankara'daki güvenlik önlemlerinin artırılması ve suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Güvenlik güçlerinin bu kararlı yaklaşımı, toplumda huzurun sağlanmasına katkı sunmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de Sahipsiz Köpeklerin Kadına Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
2
Sivas'ta Yılkı Atları Karla Mücadelede Görüntülendi
3
THY, Tüm Yolculara Ücretsiz Hızlı İnternet Sunmayı Hedefliyor
4
Şırnak'ta PKK Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında
5
Irak'ın Kuzeyinde 13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
6
Romanya Başbakanı Ciolacu'dan Cumhurbaşkanlığı Yarışından Çekilme Açıklaması
7
Kırklareli'nin Kahramanı: Kadın Paramedik Pelin Nağman Hayat Kurtarıyor

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek