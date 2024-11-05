Ankara'da AB Destekli ESPS Projesi Toplantısı

Ankara'da ESPS Projesi Toplantısı Düzenlendi

Avrupa Birliği destekli Yükseköğretim Öğrencileri için AB Bursları (ESPS) projesi kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ve ileriki planlamalar hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı Ankara'da yapıldı.

Toplantıya Katılan İsimler

Toplantıya; ESPS Proje Koordinatörü Prof. Dr. Celal Taşdoğan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay, AB Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektörü Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı ve birçok katılımcı yer aldı.

Projenin Önemi Vurgulandı

Konuşmasında Taşdoğan, AB ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliği sayesinde Türkiye'den 9 farklı üniversitenin de projeye dahil olduğunu belirterek, "Bu üniversitelerin Avrupa Birliği fonlarıyla geliştirecekleri projelerde yeni başarılar elde edeceklerine inanıyorum. Ayrıca, yabancı ve Türk öğrencileri bir araya getirerek ortak paydaşlık oluşturmamız önemli bir kazanım." ifadelerini kullandı.

Bursiyerlerle İletişim ve Gelecek Hedefleri

Taşdoğan, bursiyerlerle sürekli iletişimde olduklarını ve onların mezuniyet sonrası istihdam konularında da destek sağladıklarını belirtti. "Projeye başlarken, 'Bir burstan daha fazlasını yapacağız' sloganıyla yola çıktık. Bu konuda ne kadar fazla şey yaptığımızı görmekteyiz." şeklinde konuştu.

Destek ve Teşekkür Mesajları

Rektör Yardımcısı Orbay ise projeye destek veren tüm kamu kuruluşlarına teşekkür ederek, üniversite bünyesinde benzer projelerin sayısının artacağına dikkat çekti. Prof. Dr. Balcı da projenin başarıyla yürütülmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Projemiz bünyesinde dil eğitimi ve kültürel etkinlikler de yer alıyor. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin bu alandaki başarısını kutluyorum." şeklinde konuştu.

ESPS Projesi Nedir?

AB tarafından finanse edilen ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen ESPS Projesi, Türkiye'deki uluslararası koruma ve geçici koruma altındaki öğrencilere burs sağlayarak yüksek öğrenim erişimlerini artırmayı ve onları mesleki hayata hazırlamayı amaçlıyor. Proje, öğrencilerin kendi kendine yetebilme becerilerini geliştirmeyi ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Avrupa Birliği (AB) destekli burs projesi "Yükseköğretim Öğrencileri için AB Bursları (ESPS)" kapsamında gerçekleştirilecek faaliyet ve gelecek planlarının ele alındığı basın toplantısı başkentte düzenlendi. Toplantıya, ESPS Proje Koordinatörü Prof. Dr. Celal Taşdoğan (ortada), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay (sağ 2), AB Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektörü Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı (sol 2) ve çok sayıda katılımcı iştirak etti.

Avrupa Birliği (AB) destekli burs projesi "Yükseköğretim Öğrencileri için AB Bursları (ESPS)" kapsamında gerçekleştirilecek faaliyet ve gelecek planlarının ele alındığı basın toplantısı başkentte düzenlendi. Toplantıya, ESPS Proje Koordinatörü Prof. Dr. Celal Taşdoğan (ortada), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay (sağ 2), AB Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektörü Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı (sol 2) ve çok sayıda katılımcı iştirak etti.