Ankara'da Afganistan Bağımsızlığının 105. Yılı Kutlandı

Afganistan Kültürel Sergisi Açıldı

Afganistan’ın bağımsızlığının 105. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara'da "Afganistan Kültürel Sergisi" organizasyonu gerçekleştirildi.

Büyükelçilikte Düzenlenen Etkinlik

Etkinlik, Afganistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde yapıldı ve açılışta Büyükelçi Amir Muhammed Ramin, uluslararası temsilciler ve birçok davetli yer aldı. Afra çok çeşitli sanat eserleri sergilendi

Sergide, Afgan sanatçılarının eserlerine yer verildi. Resimlerden el işi ürünlerine kadar pek çok sanat eseri, ziyaretçilerin ilgisini çekti. Tablolar, minyatürler, tezhipler, çizimler, halılar ve daha birçok el sanatı eserinin sergilendiği etkinlik, zengin Afgan kültürünü gözler önüne serdi.

Etkinlikte ayrıca, Afgan mutfağının lezzetli örnekleri davetlilere sunularak, ziyaretçilerin kültürel deneyimi daha da zenginleştirildi.

Büyükelçi Ramin'in Mesajı

Büyükelçi Ramin, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Afganistan arasındaki derin ilişkilerin önemine vurgu yaptı. "Bu serginin eseri olarak, iki ülke arasındaki ortak değerleri hatırlatmayı hedefliyoruz" diye belirtti.

Afganistan’ın son 45 yıl içinde birçok savaşa tanıklık ettiğini söyleyen Ramin, şu an ülkesinde daha güvenli bir ortamın oluştuğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye’de öğrenim gören Afgan sanatçılarının, gelecekteki potansiyeline de dikkat çekerek, "Bu sergi, Afganistan ve Türkiye’nin sıkı ilişkilerinin altını çizmektedir" dedi.

Afganistan'ın bağımsızlığının 105. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da "Afganistan Kültürel Sergisi" açıldı. Türkiye'de bulunan Afgan sanatçıların resimleri ve el işi ürünleri sergide yer aldı. Sergiye, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Afganistan'ın bağımsızlığının 105. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da "Afganistan Kültürel Sergisi" açıldı. Türkiye'de bulunan Afgan sanatçıların resimleri ve el işi ürünleri sergide yer aldı. Sergiye, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Afganistan'ın bağımsızlığının 105. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da "Afganistan Kültürel Sergisi" açıldı. Türkiye'de bulunan Afgan sanatçıların resimleri ve el işi ürünleri sergide yer aldı. Sergiye, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Afganistan'ın bağımsızlığının 105. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da "Afganistan Kültürel Sergisi" açıldı. Türkiye'de bulunan Afgan sanatçıların resimleri ve el işi ürünleri sergide yer aldı. Sergiye, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Afganistan'ın bağımsızlığının 105. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da "Afganistan Kültürel Sergisi" açıldı. Türkiye'de bulunan Afgan sanatçıların resimleri ve el işi ürünleri sergide yer aldı. Sergiye, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Afganistan'ın bağımsızlığının 105. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da "Afganistan Kültürel Sergisi" açıldı. Türkiye'de bulunan Afgan sanatçıların resimleri ve el işi ürünleri sergide yer aldı. Sergiye, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Afganistan'ın bağımsızlığının 105. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da "Afganistan Kültürel Sergisi" açıldı. Türkiye'de bulunan Afgan sanatçıların resimleri ve el işi ürünleri sergide yer aldı. Sergiye, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Afganistan'ın bağımsızlığının 105. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da "Afganistan Kültürel Sergisi" açıldı. Türkiye'de bulunan Afgan sanatçıların resimleri ve el işi ürünleri sergide yer aldı. Sergiye, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Afganistan'ın bağımsızlığının 105. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da "Afganistan Kültürel Sergisi" açıldı. Türkiye'de bulunan Afgan sanatçıların resimleri ve el işi ürünleri sergide yer aldı. Sergiye, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Afganistan'ın bağımsızlığının 105. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da "Afganistan Kültürel Sergisi" açıldı. Türkiye'de bulunan Afgan sanatçıların resimleri ve el işi ürünleri sergide yer aldı. Sergiye, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.