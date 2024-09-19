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Ankara'da Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti

Ankara Kalecik’te bir ailevi tartışma sonucu iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Olayın detayları ve gelişmeler haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 18:13
Ankara'da Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti

Ankara'da Korkunç Olay: İki Ölü, Dört Yaralı

Ankara'nın Kalecik ilçesinde, akraba iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kargaşa, kanlı bir kavgaya dönüştü. Olayda Fatih Çekirdek ve yeğeni Mücahit Çekirdek yaşamını yitirdi.

Alacak Verecek Tartışması Büyüyerek Kavga Haline Geldi

Dün gece saatlerinde İstasyon Caddesi üzerinde fırıncı olan iki aile arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle büyük bir tartışma çıktı. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve iki aile üyeleri arasında bıçaklı bir çatışma yaşandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı ve Soruşturma Başlatıldı

Kavga sırasında, Fatih Çekirdek ve yeğeni Mücahit Çekirdek bıçaklanarak ağır yaralandı ve olay yerinde hayatlarını kaybetti. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Gözaltına Alınanlar ve Önlemler

Olayda kavgaya karışan kişiler gözaltına alınırken, güvenlik güçleri olay yerinde yeniden yaşanabilecek gerginliklere karşı tedbir aldı. Hayatını kaybeden amca ve yeğen, yakınları tarafından bugün toprağa verildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Yetkililer, olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattı ve bölgede incelemeler sürüyor.

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