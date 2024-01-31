Ankara'da araçta 2 kilo kokain ele geçirildi: Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki araçlarda 2 kilo 279 gram kokain bulunan 3 kişi yakalandı ve gözaltına alındı.

Ankara'da araçta 2 kilo kokain ele geçirildi: Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "NARKOGÜÇ" operasyonu düzenledi. Ekipler, Kahramankazan ilçesinde uyuşturucu içeren aracı tespit edip durdurdu.

Araçtaki aramada, 2 kilo 279 gram kokain bulundu, 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin sonrasında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla adliyeye gönderilecek.

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