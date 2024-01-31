Ankara'da araçta 2 kilo kokain ele geçirildi: Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki araçlarda 2 kilo 279 gram kokain bulunan 3 kişi yakalandı ve gözaltına alındı.
İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "NARKOGÜÇ" operasyonu düzenledi. Ekipler, Kahramankazan ilçesinde uyuşturucu içeren aracı tespit edip durdurdu.
Araçtaki aramada, 2 kilo 279 gram kokain bulundu, 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin sonrasında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla adliyeye gönderilecek.