Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ankara'da Aranan Suçlu Yerinde Yakalandı

Başkentte, 8 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi, polisin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 15:30
Ankara'da Aranan Suçlu Yerinde Yakalandı

Ankara'da Yakalama Operasyonu

Başkent Ankara'da, çeşitli suçlardan dolayı kesinleşmiş 8 yıl 3 ay 14 gün hapis cezası bulunan bir kişi, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Aranan Şahsın Tespiti

Edinilen bilgilere göre, emniyet güçleri aranan suçluların yakalanması için özel bir çalışma yürüttü. Bu çerçevede, 2 ayrı suçtan hapis cezası bulunan ve birçok suçtan aranma kaydı olan V.U. adlı şahsın, 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunduğu belirlendi.

Direniş ve Yakalanma Süreci

Belirlenen adrese giden emniyet ekipleri, V.U.'yu yakalamaya çalıştığında, şahıs teslim olmayarak havaya ateş açtı. Bunun üzerine yapılan müzakereler sonucunda V.U., silahını bırakarak teslim oldu.

Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Adreste gerçekleştirilen aramalarda, 59 adet uyuşturucu hap ve 29 fişek ele geçirildi. V.U., emniyet işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar