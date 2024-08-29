Ankara'da Aranan Suçlu Yerinde Yakalandı

Ankara'da Yakalama Operasyonu

Başkent Ankara'da, çeşitli suçlardan dolayı kesinleşmiş 8 yıl 3 ay 14 gün hapis cezası bulunan bir kişi, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Aranan Şahsın Tespiti

Edinilen bilgilere göre, emniyet güçleri aranan suçluların yakalanması için özel bir çalışma yürüttü. Bu çerçevede, 2 ayrı suçtan hapis cezası bulunan ve birçok suçtan aranma kaydı olan V.U. adlı şahsın, 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunduğu belirlendi.

Direniş ve Yakalanma Süreci

Belirlenen adrese giden emniyet ekipleri, V.U.'yu yakalamaya çalıştığında, şahıs teslim olmayarak havaya ateş açtı. Bunun üzerine yapılan müzakereler sonucunda V.U., silahını bırakarak teslim oldu.

Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Adreste gerçekleştirilen aramalarda, 59 adet uyuşturucu hap ve 29 fişek ele geçirildi. V.U., emniyet işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.