Ankara'da Asansör Boşluğuna Düşen Çocuğun Cenazesi Defnedildi

Ankara'da Üzücü Kaza: Beren Su Bolat'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Başkent Ankara'nın Sincan ilçesinde, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir sitenin asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitiren Beren Su Bolat (13) için cenaze töreni gerçekleştirildi. Beren'in cenazesi, Sincan Çimşit Mezarlığı Camisi'nde öğle namazı sonrası defnedildi. Törene, Bolat'ın ailesinin yanı sıra arkadaşları ve yakınları da katıldı.

Olayın Arkasındaki İddialar

Beren'in dayısı Fatih Büyükata, yeğeninin asansörde kaldığı sırada itfaiye ekiplerine haber verildiğini fakat kurtarma çalışmalarında aksaklık yaşandığını dile getirdi. Büyükata, "İtfaiye ekipleri, hem alttan hem de üstten kapıyı açmak için müdahale etmeye çalıştılar. Oradaki kişiler, 'Alttan açmayın' diye uyardı. Ekipler, bu uyarılara karşılık vermeksizin müdahale etti ve Beren Su bu süreçte düşürüldü," dedi.

Olayın ardından diğer çocuğun kurtarıldığını belirten Büyükata, önlemlerin yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Adaletin yerini bulmasını diliyorum. Dava sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağız," şeklinde konuştu.