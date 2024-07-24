Ankara'da Asansör Boşluğuna Düşen Stajyer Öğrenci Toprağa Verildi

Trajik Kaza Sonrası Cenaze Töreni

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşanan bir inşaat kazasında, 15 yaşındaki stajyer öğrenci A.K. hayatını kaybetti. Çubuk Merkez Cami'de düzenlenen cenaze töreninde aile, arkadaşlar ve siyasi parti temsilcileri bir araya geldi.

Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri

A.K. için kılınan cenaze namazının ardından, genç öğrenci Çubuk Paşa Mezarlığı'na defin edilmek üzere uğurlandı. Tören esnasında duygusal anlar yaşandı.

Olayın Ayrıntıları

Kurbantepe Caddesi Atatürk Mahallesi'ndeki inşaatta staj yapan A.K., 6'ncı kattan asansör boşluğuna düşmüştü. Olayın ardından acilen hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu trajik olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olay, birçok çevrede büyük üzüntüyle karşılandı ve genç hayatını kaybeden A.K.'nın anısı için başsağlığı mesajları iletildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki stajyer öğrencinin cenazesi toprağa verildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki stajyer öğrencinin cenazesi toprağa verildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki stajyer öğrencinin cenazesi toprağa verildi.