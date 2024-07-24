Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ankara'da Asansör Boşluğuna Düşen Stajyer Öğrenci Toprağa Verildi

15 yaşındaki stajyer öğrenci A.K. inşaat kazasında hayatını kaybetti, cenazesi dualarla defnedildi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 17:12
Ankara'da Asansör Boşluğuna Düşen Stajyer Öğrenci Toprağa Verildi

Trajik Kaza Sonrası Cenaze Töreni

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşanan bir inşaat kazasında, 15 yaşındaki stajyer öğrenci A.K. hayatını kaybetti. Çubuk Merkez Cami'de düzenlenen cenaze töreninde aile, arkadaşlar ve siyasi parti temsilcileri bir araya geldi.

Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri

A.K. için kılınan cenaze namazının ardından, genç öğrenci Çubuk Paşa Mezarlığı'na defin edilmek üzere uğurlandı. Tören esnasında duygusal anlar yaşandı.

Olayın Ayrıntıları

Kurbantepe Caddesi Atatürk Mahallesi'ndeki inşaatta staj yapan A.K., 6'ncı kattan asansör boşluğuna düşmüştü. Olayın ardından acilen hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu trajik olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olay, birçok çevrede büyük üzüntüyle karşılandı ve genç hayatını kaybeden A.K.'nın anısı için başsağlığı mesajları iletildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 15...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki stajyer öğrencinin cenazesi toprağa verildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 15...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki stajyer öğrencinin cenazesi toprağa verildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 15...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki stajyer öğrencinin cenazesi toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

Kimse beklemiyordu! Ankara'da toplu taşıma ücretlerine kallavi zam: İşte güncel fiyatlar

Anneler dikkat! Devletten büyük eğitim ve sağlık desteği işte şartlar ve detaylar...

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!

E-devlet’te yenilik: Sigorta eksper raporları artık her an elinizin altında!

Yerli üretim yeni Renault Duster'dan şaşırtıcı fiyatlar! Motor seçenekleri büyük ilgi görüyor

Cep dolduran kampanya başladı! Tek sefere mahsus 18.000 TL ödenecek!

Emekli maaşı artışı bankaların promosyon savaşını tetikledi! 24 Bin TL'ye ulaşan tutarlar neyin nesi?

Kimse beklemiyordu! Ankara'da toplu taşıma ücretlerine kallavi zam: İşte güncel fiyatlar

iPhone 11 kullananlara kötü haber! Herkes Android'e geçmek isteyecek!

Üşütmek isteyen 26 Temmuz'da Bim'e koşsun yeni kule tipi vantilatör satışta!

A101’de ücretsiz alışveriş için fırsat! Hediye çeki kampanyası başladı!

Anneler dikkat! Devletten büyük eğitim ve sağlık desteği işte şartlar ve detaylar...

Kavga eden komşuların fotoğrafındaki 3 farkı 15 saniyede görebiliyorsanız, gözleriniz bir kartal kadar keskin!