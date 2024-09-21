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Ankara'da 'Asım 100 Yaşında Bilgi Şöleni' Etkinliği Gerçekleşti

Ankara'da düzenlenen etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy’un 'Asım' eserinin 100. yılı anıldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 13:30
Ankara'da 'Asım 100 Yaşında Bilgi Şöleni' Etkinliği Gerçekleşti

Asım 100 Yaşında Bilgi Şöleni

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde (ASBÜ) düzenlenen "Asım 100 Yaşında Bilgi Şöleni" etkinliği, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Mehmet Akif Ersoy'un 100 yıl önce yayımlanan "Asım" eserinin kutlandığı bir organizasyon oldu.

Etkinliğin Amaçları ve Katılımcılar

Etkinlik, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ve Genç Memur-Sen iş birliği ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteği ile gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz gibi önemli isimler, akademisyenler ve öğrenciler etkinlikte bir araya geldi.

Gökhan Yazgı’nın Konuşması

Yazgı, konuşmasında, "Bugün İstiklal şairi Ersoy'u anmak ve onun ideallerini yaşatmak için toplandık. Mehmet Doğan’ın, gençlerin Ersoy'un değerlerini anlaması için yaptığı çalışmaları rahmetle anıyoruz," dedi. Ayrıca, Ersoy’un eserlerinin millet için taşıdığı öneme dikkat çekti ve gençlerin Asım’ın değerlerini benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ın Değerlendirmesi

ASBÜ Rektörü Arıcan, Asım karakterinin gençlik idealini yüceltmek için önemli bir sembol olduğunu belirterek, "Akif'in hayalindeki ideal gençlik modeli, günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Bu model, zorluklara göğüs geren, erdemli ve bilgili bir nesli işaret etmektedir," açıklamasında bulundu.

Yavuz’un Mesajı ile Kapanış

Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Yavuz, Mehmet Doğan'ı saygıyla andı ve Asım’ın neslinin özgürlük mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti. Konuşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Ankara Valisi Vasip Şahin'in tebrik mesajları ile sonlandı. Etkinlik, çeşitli oturumlarla devam etti.

Başkentte, Mehmet Akif Ersoy'un Türk gençliğinin bir simgesi olarak tasvir ettiği "Asım" eserinin...

Başkentte, Mehmet Akif Ersoy'un Türk gençliğinin bir simgesi olarak tasvir ettiği "Asım" eserinin yayımlanmasının 100. yılı ve 11 Ağustos'ta vefat eden Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucusu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan'ın hatırasına "Asım 100 Yaşında Bilgi Şöleni" programı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, programda konuşma yaptı.

Başkentte, Mehmet Akif Ersoy'un Türk gençliğinin bir simgesi olarak tasvir ettiği "Asım" eserinin...

Başkentte, Mehmet Akif Ersoy'un Türk gençliğinin bir simgesi olarak tasvir ettiği "Asım" eserinin yayımlanmasının 100. yılı ve 11 Ağustos'ta vefat eden Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucusu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan'ın hatırasına "Asım 100 Yaşında Bilgi Şöleni" programı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, programda konuşma yaptı.

Başkentte, Mehmet Akif Ersoy'un Türk gençliğinin bir simgesi olarak tasvir ettiği "Asım" eserinin...

Başkentte, Mehmet Akif Ersoy'un Türk gençliğinin bir simgesi olarak tasvir ettiği "Asım" eserinin yayımlanmasının 100. yılı ve 11 Ağustos'ta vefat eden Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucusu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan'ın hatırasına "Asım 100 Yaşında Bilgi Şöleni" programı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, programda konuşma yaptı.

Başkentte, Mehmet Akif Ersoy'un Türk gençliğinin bir simgesi olarak tasvir ettiği "Asım" eserinin...

Başkentte, Mehmet Akif Ersoy'un Türk gençliğinin bir simgesi olarak tasvir ettiği "Asım" eserinin yayımlanmasının 100. yılı ve 11 Ağustos'ta vefat eden Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucusu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan'ın hatırasına "Asım 100 Yaşında Bilgi Şöleni" programı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, programda konuşma yaptı.

Başkentte, Mehmet Akif Ersoy'un Türk gençliğinin bir simgesi olarak tasvir ettiği "Asım" eserinin...

Başkentte, Mehmet Akif Ersoy'un Türk gençliğinin bir simgesi olarak tasvir ettiği "Asım" eserinin yayımlanmasının 100. yılı ve 11 Ağustos'ta vefat eden Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucusu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan'ın hatırasına "Asım 100 Yaşında Bilgi Şöleni" programı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, programda konuşma yaptı.

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