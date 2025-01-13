Ankara'da AVM Tavanı Çöktü: İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'da bir alışveriş merkezinin (AVM) havalandırma borularının bulunduğu tavan arasında meydana gelen çökme sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Olay, Çankaya ilçesi Or-An Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Sezer P. (50) adlı işçi, çalıştığı tavan arasında bastığı zeminin aniden çökmesi sonucu alt kattaki yürüyen merdivenlere düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine AVM'ye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği Sezer P., ambulansla hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi. Çalışma koşulları ve güvenlik önlemleriyle ilgili derinlemesine bir inceleme yapılması bekleniyor.