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Ankara'da 'Avrasyacılık: Ortak Vizyon' Toplantısı Yapıldı

Ankara'da düzenlenen 'Avrasyacılık' toplantısında diplomatik temsilciler ve uzmanlar bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:12
Ankara'da 'Avrasyacılık: Ortak Vizyon' Toplantısı Yapıldı

Ankara'da 'Avrasyacılık: Ortak Vizyon' Toplantısı

Başkent Ankara'da, 'Avrasyacılık: Ortak Vizyon' konulu bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Ankara Üniversitesi'nde düzenlenirken, önemli katılımcılar bir araya geldi.

Katılımcılar ve Konuşmalar

Toplantıya, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev katıldılar. Ayrıca, Ankara'daki diğer diplomatik misyon temsilcileri ve pek çok uzman da etkinlikte yer aldı.

Toplantı sırasında, aynı isimle kitap tanıtıldı ve uluslararası sistemde Avrasya'nın konumuna ilişkin önemli tespitler yapıldı. Rektör Ünüvar, Avrasya'nın coğrafi ve siyasi anlamda ne denli önemli bir alan olduğunu vurguladı.

Önemli Mesajlar

Prof. Dr. Ünüvar, Avrasya'nın asırlara dayanan bir sistemin sonucu olarak önemli bir mücadele alanı olduğunu dile getirerek, bölgenin kaynaklar açısından taşıdığı önemi de vurguladı.

Büyükelçi Yerhov, Avrasya halklarının ortak geçmişine dikkat çekerek, bu ortaklık etrafında birleşme temennisinde bulundu. Ayrıca, bölgenin entegrasyonu için yürütülen çabalara vurgu yaptı. Büyükelçi Rıbak da Türkiye'nin hem Asya hem de Avrupa kimliğine sahip olduğunu belirtti.

Etkinlik sırasında, Rus ve Türk araştırmacıların yapmış olduğu sunumlar katılımcılar ile paylaşıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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