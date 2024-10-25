Ankara'da BAE-Türkiye Dostluk ve Spor Resepsiyonu

Ankara'da BAE-Türkiye Dostluk ve Spor Etkinliği Resepsiyonu

Büyükelçilik, Ankara'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasındaki dostluğu pekiştirmek için özel bir spor etkinliği düzenledi. Resepsiyona, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri’nin yanı sıra Türkiye'den önemli isimler de katıldı.

Etkinliğin Önemi

Büyükelçi Zahiri, etkinliğin yalnızca sporla ilgili olmadığını ve iki ülkenin köklü ilişkilerinin somut bir yansıması olduğunu vurguladı. Zahiri, sporun ülkeler arasında dostluğun pekiştirilmesindeki önemli rolüne değinerek, Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda önemli gelişmelere sahne olduğunu belirtti.

Karşılıklı Destek ve İlişki Gelişimi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı. Yılmaz, son üç yılda iki ülke arasında 40’tan fazla anlaşma imzalandığını ve ikili ticaret hacminin 2023 yılında 20 milyar doları aştığını aktardı.

İlişkilerin Stratejik Ortaklık Seviyesi

Bakan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’te BAE'ye yaptığı ziyaret sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kurulmasının kararlaştırıldığını ifade etti. Bu durum, ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükselmesine zemin hazırlamıştır.

Sporun Kardeşliği Pekiştiren Gücü

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, sporun birleştirici gücüne dikkat çekti. Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuk yapılmasının önemini vurgulayan Varank, Türkiye ve BAE'nin bölgesel meselelerdeki işbirliğinin barışa katkıda bulunduğunu belirtti.

Gelecek İçin Umutlar

Varank, Türkiye ve BAE arasındaki dostluk ve dayanışmanın, tarihi zorluklar karşısında birbirlerine destek olmayı pekiştirdiğinin altını çizdi. Etkinlik, iki ülke arasındaki kardeşliğin güçlendirilmesine katkıda bulunacak önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Etkinliğin ardından, dostluk ve sporun önemini vurgulamak adına düzenlenen futbol müsabakası için kura çekimi yapıldı ve konuklara plaket takdim edildi.

Başkentte Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)-Türkiye Dostluk ve Spor Etkinliği için resepsiyon verildi. BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğindeki resepsiyona, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri (sol 2), Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (sağ 2), TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank (solda) ve davetliler katıldı.

Başkentte Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)-Türkiye Dostluk ve Spor Etkinliği için resepsiyon verildi. BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğindeki resepsiyona, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri (sol 2), Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (sağ 2), TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank (solda) ve davetliler katıldı.