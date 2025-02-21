Ankara'da Bahtiyar Vahapzade Anma Yılı Açılış Töreni Yapıldı

TÜRKSOY ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen açılış töreni, şair Bahtiyar Vahapzade'nin 100. doğum yılına ithaf edildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:58
Ankara'da Bahtiyar Vahapzade Anma Yılı Açılış Töreni Yapıldı

Ankara'da 'Bahtiyar Vahapzade Anma Yılı' Açılış Töreni Gerçekleşti

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ev sahipliğinde, başkent Ankara'da gerçekleştirilen "Bahtiyar Vahapzade Anma Yılı" açılış töreni, ünlü Azerbaycanlı şairin anısını yaşatmayı amaçlıyor. TÜRKSOY Daimi Konseyi, Vahapzade'nin doğumunun 100. yılını kutlamak için "2025 Bahtiyar Vahapzade Anma Yılı" ilan etti.

Törenin Detayları

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Azerbaycan Milli Kütüphanesi ve TRT işbirliğinde düzenlenen bu özel etkinlik, TÜRKSOY binasında yapıldı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, milletler için dilin önemine vurgu yaparak, Vahapzade'nin bu konudaki fikirlerini paylaştı. Çam, "2025 yılı TÜRKSOY çalışmalarının Vahapzade'ye ithaf edildiğini" belirtti ve şairlerin kültürel mirasa katkısına dikkat çekti.

Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Ferit Caferov ise Türk dünyasının ortak kültürel değerlerinin korunmasının önemine değinerek, Vahapzade'nin eserlerinin birlik açısından taşıdığı önemi vurguladı.

TÜRKSOY’un Misyonu

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Vahapzade'nin anılmasının bir görev ve onur olduğunu ifade ederek, "Türk kültürünün bugüne gelmesinde katkısı olan büyüklerimizin eserlerini gelecek nesillere aktarmak büyük bir önem taşıyor." dedi. Yusuf, Vahapzade'yi anma yılının planlandığını ve bu süreçte eserlerinin de paylaşılacağını aktardı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Vahapzade'nin doğumunun 100. yılına atıfta bulunarak, şairin Türk dünyası için ortak bir değer olduğunu ifade etti. Tören, Vahapzade hakkında düzenlenen panellerle devam etti ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Bahtiyar Vahapzade Kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık seslendirdiği "Bir ananın iki oğlu/ Bir amacın iki kolu/ O da ulu, bu da ulu/ Azerbaycan Türkiye" dizelerinin yazarı Vahapzade, Türk dünyasında saygıyla anılan bir simgedir. Azerbaycan Türkçesini ustaca kullanan Vahapzade, eserlerinde halkın duygularını dile getirerek ülkesinin özgürlük sembollerinden biri oldu. Eserleri, dünya genelinde 8'den fazla dile çevrilen Vahapzade, 70'i aşkın şiir kitabı, 11 ilmî eser, 2 monografi, piyesler ve yüzlerce makale kaleme almıştır.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ev sahipliğinde, başkentte Azerbaycanlı ünlü şair ve...

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ev sahipliğinde, başkentte Azerbaycanlı ünlü şair ve yazar Vahabzade'nin doğumunun 100. yılı dolayısıyla "Bahtiyar Vahabzade Anma Yılı" açılış töreni düzenlendi. Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam (ortada), Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Ferit Caferov (sol 3), Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov (sağ 3) ve TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf (solda) katıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ev sahipliğinde, başkentte Azerbaycanlı ünlü şair ve...

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ev sahipliğinde, başkentte Azerbaycanlı ünlü şair ve yazar Vahabzade'nin doğumunun 100. yılı dolayısıyla "Bahtiyar Vahabzade Anma Yılı" açılış töreni düzenlendi. Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam (ortada), Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Ferit Caferov (sol 3), Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov (sağ 3) ve TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf (solda) katıldı.

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