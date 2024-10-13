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Ankara'da Balkon Kazası: ABD Vatandaşı Hayatını Kaybetti

72 yaşındaki Amerikalı, apartman balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay detayları burada.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 15:17
Ankara'da Balkon Kazası: ABD Vatandaşı Hayatını Kaybetti

Ankara'da Trajik Bir Olay

Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleşen üzücü bir olayda, apartman balkonunda dengesini kaybeden 72 yaşındaki Amerikan vatandaşı James Link Hanvey, hayatını kaybetti.

Düşme Olayının Ayrıntıları

Olay, Mustafa Kemal Mahallesi 2155. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Gece vakti, Hanvey dengesini kaybetmesi sonucu balkonundan aşağı düştü.

Acil Müdahale ve Sonuç

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis'e bildirdiler. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hanvey'i Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu trajik olay, apartmanlarda güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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