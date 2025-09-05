Ankara'da Baltayla Saldırı: Baba ve Oğlu 'Silahla Tehdit' Suçlamasıyla Hakim Karşısında

Ankara'da Baltayla Saldırı Davası: Baba ve Oğlu Hakim Karşısında

Duruşma ve sanık beyanları

Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Veysel ve oğlu Turgay Keskin salonda hazır bulundu. Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmasına geçildi.

Turgay Keskin, karşı tarafın aracın kendilerine yönelik sürdüğünü, neredeyse kaza yapacaklarını ve 112'yi aradıklarını belirterek, baltayı ailesine zarar gelme korkusuyla aldığını söyledi. Pişman olduğunu ifade eden Keskin, amacının sadece korkutmak olduğunu savundu.

Veysel Keskin ise olay sırasında 112'yi aradığını, karşı tarafın plakasını verdiğini ve arabayı bilerek değil yol tıkandığı için durdurduğunu iddia etti. Baltayla araca kasıtlı olarak vurmadıklarını öne süren Veysel Keskin, "Beni tahrik ettiler. Ben araçtan inerek, 'Benimle bir sıkıntınız mı var?' diye cama vurdum. Bu kişileri tanımam. Memleketime gidiyordum. Oğlumu baltayı alması için ben yönlendirmedim. Diğer araç sürücüsü üzerine sürünce oğlum yere düştü, balta araca denk geldi." diye konuştu.

Müşteki beyanı, savcı ve mahkeme kararı

Müşteki Alperen Yıldırım, arkadaşıyla hastaneye gittiklerini, sanıkları tahrik etmediklerini ve yalnızca şerit değiştirdiklerini anlattı. Yıldırım, "Bana dur dur işareti yaptılar. Selektör attılar. Ben de yol istediklerini düşünerek yol verdim ancak önümüzü kestiler. Oğlu benim olduğum tarafa geldi. Konuşmaya çalışırken babası bize saldırdı. Baltayı görünce ben de gaza bastım. Balta aracın kaportasına geldi. Bu araç şirkete aitti. Bu nedenle işten ayrılmak zorunda kaldım. Şikayetçiyim." dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, suçun mahiyeti ve mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Sanıklar tekrar söz alarak suçlamaları reddetti ve beraat talep etti; Veysel Keskin polisler geldiğinde baltayı teslim ettiğini belirterek suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.

İddianameden

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 1 Ağustos'ta meydana gelen olayda, şüpheli Veysel ve oğlu Turgay Keskin'in trafikte tartıştıkları Alperen Y. ve Emirhan K.'nin bulunduğu araca saldırdığı öne sürülmüştü. Olay yerinden kaçan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ile Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, her iki şüphelinin suçun işlenişinde ortak hakimiyete sahip olduğu ve "müşterek fail" kabul edildikleri belirtildi. İddianamede Veysel Keskin'in aracı müştekilerin önüne kırarak durdurduğu, araçtan indikten sonra camı kırmak amacıyla yumruk attığı ve ardından oğlu Turgay Keskin'i baltayı alması için yönlendirdiği anlatıldı.

İddianamede, baba ve oğlunun "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.