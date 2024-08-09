Ankara'da Barınak Yakınında 11 Ölü Köpek Bulundu

Ankara'da Hayvanseverlerden Tepki

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir barınak yakınında ölmüş halde bulunan 11 köpek, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından gündeme geldi.

Olayın Gelişimi

Olay yerinde inceleme yapan hayvanseverler, görüntülerin yayılmasının ardından Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü önünde toplanarak duruma karşı seslerini yükseltti.

İlçe Jandarma Komutanlığı, barınak çevresinde ve köpeklerin bulunduğu alanda güvenlik önlemleri aldı. Veteriner Hekim Elif Türker, incelemeleri sırasında 11 köpeğin ölüsünü tespit ettiklerini açıkça ifade etti.

Ölüm Nedeninin Araştırılması

Tepkisini dile getiren Türker, köpeklerin ölüm nedenini belirlemek için gerekli tüm adımları atacaklarını belirtti. Hayvanseverlerin bu duruma karşı mücadele edecekleri ifade edildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir barınağın yakınlarında ölmüş halde 11 köpek bulundu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir barınağın yakınlarında ölmüş halde 11 köpek bulundu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir barınağın yakınlarında ölmüş halde 11 köpek bulundu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir barınağın yakınlarında ölmüş halde 11 köpek bulundu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir barınağın yakınlarında ölmüş halde 11 köpek bulundu.