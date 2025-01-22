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Ankara'da Bariyerlere Çarpan Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

Etimesgut ilçesinde meydana gelen kazada bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü P. Ü. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 02:21
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 02:41
Ankara'da Bariyerlere Çarpan Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde gerçekleşen trajik bir kazada, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay, Sanayi Bulvarı üzerinde bulunan AŞTİ Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, P. Ü. yönetimindeki 06 EZD 684 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere çarptı. Kazanın ardından, durum hemen yetkililere bildirildi.

Olay yerine intikal eden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede sürücü P. Ü.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

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