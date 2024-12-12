Ankara'da Belediye Otobüsünün Camlarını Kıran Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'nın Pursaklar İlçesinde Olay!

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bir belediye otobüsünün camlarını kıran şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, ilçeye giriş tünelinden Fatih Mahallesi'ne seyir halinde olan Ergün A. yönetimindeki 440 hat numaralı ve 06 DU 8308 plakalı EGO otobüsünün önünde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi kullandığı araçla durdu.

Camları Kırma Sebebi Ne?

Olay, araçtan inen kişinin otobüs sürücüsünün kendisine yol vermediği iddiasıyla başladı. Şüpheli, çekiç ve levye kullanarak otobüsün camlarını kırdı. Toplum güvenliğini tehdit eden bu durum üzerine, ihbarı değerlendiren polis ekipleri, çabuk bir şekilde olaya müdahale ederek otobüse zarar veren şüpheliyi gözaltına aldı.

Şoför Ergün A.'nın Açıklamaları

Yaşanan olayla ilgili olarak otobüs şoförü Ergün A., AA muhabirine şu şekilde konuştu: "Pursaklar'ın girişinden geliyordum, yol vermedi. Ben sağa doğru yanaştım, fakat tekrar arabayı önüme kırdı. Çekiç ve levyeyle camları kırdı. Yazık günah değil mi? Evime gideceğim. Benim çocuğum, eşim hasta. O anda yaralanan olmadı ama ağlayan çok oldu. Kapıyı açtım, herkes kaçtı gitti."