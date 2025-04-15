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Ankara'da 'Benim Doğa Hikayem' Temalı Sergi Açıldı

Çevre bilincini artırmak amacıyla 'Benim Doğa Hikayem' sergisi Ankara'da düzenlendi.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 13:13
Ankara'da 'Benim Doğa Hikayem' Temalı Sergi Açıldı

Ankara'da 'Benim Doğa Hikayem' Temalı Sergi Açıldı

Çocuklarda çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 'Benim Doğa Hikayem' temalı 'Ankara Eko-Okulları 11. Resim ve Fotoğraf Sergisi', Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda, Nazım Hikmet Kültür Merkezi''nde gerçekleştirildi. Bu sergide, 45 eğitim kurumundan anaokulu, ilkokul ve ortaokul sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin eserleri sergilendi.

TÜRÇEV Başkanı Abdulkadir Ateş'ten Açıklamalar

Serginin açılışında konuşan TÜRÇEV Başkanı Abdulkadir Ateş, Eko-Okullar Programı çerçevesinde öğrencilerin çevre duyarlılığının artırılması için okullarda çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirtti. Fotoğraf ve resim sergisinin de bu etkinliklerin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Ateş, sağlıklı bir çevrenin sürdürülebilir olmasının, çocuklara farkındalık kazandırılmasından geçtiğini vurgulayarak, "Çevre bilincinin geliştirilmesi ve gençlerimize daha iyi bir çevre sağlamak için ciddi bir eğitim gerekiyor." dedi.

Öğrenciler ve Öğretmenler Tebrik Edildi

Çevreyi koruma anlayışının dünya genelinde hakim olmasını hedeflediklerini söyleyen Ateş, doğa hikayelerini resmeden ve fotoğraflayan tüm öğrencilere ve destek olan Eko-Okul koordinatör öğretmenlerine de tebriklerini iletti.

Etkinlikte, Eko-Okullar Programı Ankara İl Koordinatörü Betül Aydoğan, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler yer aldı. Ayrıca, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tebrik mesajları da okundu.

Sergi, bugün ve yarın ziyaret edilebilecek.

Çocuklarda çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla "Benim Doğa Hikayem" temalı "Ankara...

Çocuklarda çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla "Benim Doğa Hikayem" temalı "Ankara Eko-Okulları 11. Resim ve Fotoğraf Sergisi" düzenlendi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda, "Eko-Okullar Programı" kapsamında Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, 45 eğitim kurumunda, anaokulu, ilkokul ve ortaokul sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin çalışmaları yer aldı.

Çocuklarda çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla "Benim Doğa Hikayem" temalı "Ankara...

Çocuklarda çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla "Benim Doğa Hikayem" temalı "Ankara Eko-Okulları 11. Resim ve Fotoğraf Sergisi" düzenlendi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda, "Eko-Okullar Programı" kapsamında Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, 45 eğitim kurumunda, anaokulu, ilkokul ve ortaokul sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin çalışmaları yer aldı.

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