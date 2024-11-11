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Ankara'da Benzin İstasyonunda Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Yenimahalle'deki benzin istasyonunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 00:42
Ankara'da Benzin İstasyonunda Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Ankara'da Silahlı Kavga: İki Kişi Yaralandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir benzin istasyonunda meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Akşam saatlerinde, S.T.Ç. ve H.M.Ö., araçlarına benzin aldıkları sırada diğer müşterilerle tartışmaya girdi.

Kavga Büyüyerek Silahlı Çatışmaya Dönüştü

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte, E.K, A.K. ve H.B.Ç. (suça sürüklenen çocuk) yanlarındaki silahlarla S.T.Ç. ve H.M.Ö.'yü vurdu. Olayın ardından saldırganlar yaya olarak kaçtı.

Benzin istasyonu çalışanları, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. S.T.Ç. ve H.M.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheliler Kısa Sürede Yakalandı

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, oluşturulan ekipler tarafından kaçan şüpheliler E.K, A.K. ve H.B.Ç.'yi, suç aleti silahlarla birlikte yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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