Ankara'da Beyaz Baston Farkındalık Yürüyüşü

Ankara'da görme engelliler, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü kapsamında düzenledikleri yürüyüşle farkındalık çağrısında bulundu. Beyaz bastonlarıyla 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplanan katılımcılar, taleplerini içeren dövizler taşıdı ve sloganlar attı.

Federasyon ve Dernek Talepleri

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Hasan Tatar, grup adına yaptığı açıklamada beyaz bastonun anlamının ve işlevinin dünyanın dört bir yanında tanıtıldığını belirtti. Tatar, vatandaşların çoğunun beyaz bastonun öneminin farkında olmadığını vurguladı ve şöyle dedi: "Yurttaşlarımız elinde beyaz baston gördükleri kişilere saygıyla yaklaşıp, kendilerinin herhangi bir yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorsunlar. 'Yardıma ihtiyacımız var.' derlerse, kendi kollarına onları alsınlar ya da dirseklerinden tutup gidecekleri yere kadar eşlik etsinler."

Tatar, şehirdeki çukur, tümsek ve mantarların görme engellilerin hareketini engellediğine, yoldaki sarı çizgilerin mevsim şartlarından etkilendiğine ve ulaşım araçlarındaki sesli anons sistemlerinin çalışmadığına dikkat çekti. Birçok ülkede bulunan "Beyaz Baston Yasası"'nın Türkiye'de de çıkarılması gerektiğini belirten Tatar, TBMM ve siyasi partilerden, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu yasanın çıkarılmasını talep etti.

Yetkililere Çağrı: TBMM ve Yerel Yönetim

Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Dugan da TBMM'den Beyaz Baston Yasası'nın gündeme alınmasını istedi. Dugan, bugünün anlamının erişilebilirlik olduğunu vurguladı ve başkentteki ulaşım araçlarındaki sesli komut sistemlerinin çalışmadığını belirterek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a şu çağrıda bulundu:

"Sayın Mansur Başkan buradan size sesleniyorum: EGO'nun sesini ne zaman açacaksın? Engelliler burada seni bekliyor. Belediyenin önünde eylem de yaptık. Bana söz vermiştin, '15 güne kadar açacağım.' diye. 5 ay geçti Sayın Mansur Başkan, lütfen bu engellinin sesini duy."

Eylem ve Farkındalık

Konuşmaların ardından grup, sürücüler ve vatandaşlarda farkındalık yaratmak amacıyla sloganlar atarak yürüyüşe devam etti. Katılımcılar, hem bireylerin hem de kurumların erişilebilirlik ve güvenlik konusunda daha etkin adımlar atmasını talep etti.

Farkındalık ve yasal düzenleme çağrıları, yürüyüşün öne çıkan mesajları arasında yer aldı.

