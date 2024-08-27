Ankara'da Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da Bıçaklama Olayı

Başkent Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan bir bıçaklama olayı, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olay, Sancaktepe Mahallesi Ahmet Çalık Sokak'taki bir parkta meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, nişanlı çift Burak Tüfekçi ve B.D, burada H.G. ile amcası G.G. ile buluştu. Alacak-verecek meselesi üzerinde başlayan bir tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya dönüşerek şiddetini artırdı.

H.G., bu sırada Burak Tüfekçi'yi bıçaklayarak yaraladı ve ardından amcası G.G. ile birlikte olay yerinden kaçtı.

Sağlık ve Güvenlik Ekiplerinin Müdahalesi

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Tüfekçi, hastaneye kaldırıldı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda H.G. ve G.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.