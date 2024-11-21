DOLAR
34,49 -0,06%
EURO
36,25 0,22%
ALTIN
2.961,95 -0,92%
BITCOIN
3.390.681,16 -4,33%

Ankara'da Bıçaklı Tehdit: Halk Otobüsü Şoförüne Saldırı!

Ankara Altındağ'da halk otobüsü şoförü, minibüs sürücüsü tarafından bıçakla tehdit edildi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 21:15
Ankara'da Bıçaklı Tehdit: Halk Otobüsü Şoförüne Saldırı!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan korkutucu bir olay, özel halk otobüsü şoförünün bıçaklı bir minibüs sürücüsü tarafından tehdit edilmesiyle gündeme geldi. Bu tartışma, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etlik Caddesi'nde seyir halindeki özel halk otobüsü şoförü, 06 SFT 24 plakalı minibüsün sürücüsüyle henüz bilinmeyen bir nedenle gergin bir diyalog içine girdi. Aniden yükselen gerginlik sonucunda minibüs sürücüsü, otobüsü takip etmeye başladı ve elinde ekmek bıçağı ile tehditler savurmaya başladı.

Yolculardan bazıları ise otobüs şoförünü sakinleştirmeye çalışırken, tehdit eden minibüs sürücüsü, bir süre sonra otobüsün önünde aracını durdurdu. Aracından inerek otobüse bıçakla zarar veren sürücü, ardından geri dönerek uzaklaştı.

Olay sonrası, Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası'nın durumu yetkililere bildirdiği öğrenildi. Yaşanan bu tehlikeli anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
YEE, Bosna Hersek'teki Sel Kurbanları için Şiir Gecesi Düzenledi
2
Netanyahu, UCM'nin Tutuklama Emrini Tanımayacağını Açıkladı
3
Manisa'da Silahlı Paylaşım Skandalı: 5 Kişi Tutuklandı
4
İstanbul'da 2023 Hindistan Film Festivali Başladı
5
Üsküdar'da Kamyon Kazası: 81 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
6
Zahid Sobacı'nın ABU Genel Kurulunda Gazze Konuşması
7
Nuriş Sandviç Panel Fabrikası'nın Temeli Atıldı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar