Ankara'da Bıçaklı Tehdit: Halk Otobüsü Şoförüne Saldırı!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan korkutucu bir olay, özel halk otobüsü şoförünün bıçaklı bir minibüs sürücüsü tarafından tehdit edilmesiyle gündeme geldi. Bu tartışma, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etlik Caddesi'nde seyir halindeki özel halk otobüsü şoförü, 06 SFT 24 plakalı minibüsün sürücüsüyle henüz bilinmeyen bir nedenle gergin bir diyalog içine girdi. Aniden yükselen gerginlik sonucunda minibüs sürücüsü, otobüsü takip etmeye başladı ve elinde ekmek bıçağı ile tehditler savurmaya başladı.

Yolculardan bazıları ise otobüs şoförünü sakinleştirmeye çalışırken, tehdit eden minibüs sürücüsü, bir süre sonra otobüsün önünde aracını durdurdu. Aracından inerek otobüse bıçakla zarar veren sürücü, ardından geri dönerek uzaklaştı.

Olay sonrası, Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası'nın durumu yetkililere bildirdiği öğrenildi. Yaşanan bu tehlikeli anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.