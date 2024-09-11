Ankara'da Bir Düğünde Silahlı Kavga: 5 Kişi Tutuklandı

Ankara'daki Düğünde Silahlı Çatışma

Ankara'nın Çankaya ilçesinde düzenlenen bir düğünde meydana gelen silahlı kavga sonucunda 5 kişi tutuklandı. Olay, 7 Eylül tarihinde gerçekleştirilen düğün sırasında bir tartışmanın ardından patlak verdi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayda bir kişinin silahla yaralanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, derhal soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, kavgaya karıştığı belirlenen Y.H, İ.H, K.Y, O.G. ve S.B. isimli toplam 5 şahıs, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Mahkeme Süreci

Emniyet ifadelerinin ardından şüpheliler, Ankara adliyesine sevk edildi. İfadelerinin alınmasının ardından, soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine gönderildiler.

Cezai Durum

Gözaltına alınan kişiler, "kasten yaralama" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma" suçlamalarıyla tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.