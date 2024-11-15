Ankara'da BM Kuruluşunun 79. Yıl Dönümü Kutlandı

Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşunun 79. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Cermodern'de gerçekleşen etkinliğe, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci ve birçok davetli katıldı.

Ahonsi, BM Antlaşması'nın Önemi Üzerine Konuştu

Etkinlikte bir konuşma yapan Ahonsi, 79 yıl önce yürürlüğe giren BM Antlaşması'nın hala bir "yol gösterici ışık" olduğunu vurguladı. Ahonsi, "BM Antlaşması bize bölünme karşısında birlik ve krizlerde kolektif eylem çağrısında bulunmaktadır." dedi.

Küresel Sorunlara Dikkat Çekildi

Ahonsi, çatışmaların ve kutuplaşmanın derinleştiğine dikkat çekerek, 2024 yılı itibarıyla küresel açlık sorununun sürdüğünü kaydetti. "Bolluk içindeki dünyamızda her on kişiden birinin düzenli olarak aç uyuması utanç verici." diyerek, bu durumun gıda güvensizliği olduğunu ifade etti.

Ayrıca iklim krizine de değinen Ahonsi, "Bu zorlu zamanlarda BM, karmaşık sorunları ele almak için vazgeçilmez bir çok taraflı platform olmaya devam ediyor." şeklinde konuştu. BM'nin savaş, iklim acil durumu ve eşitsizlik gibi küresel sorunlara karşı çözümler sunmak için önemli bir rol oynadığını belirtti.

Gelecek Paktı'na Vurgu

Ayrıca, Eylül ayında kabul edilen Gelecek Paktı'nın uluslararası sistemi yenileyerek daha kapsayıcı, etkili bir yaklaşım sunma hedefini taşıdığını dile getirdi. Ahonsi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için gereken finansal reform ve diplomasi çağrısını yeniledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısından Destek Sözü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ekinci ise etkinlikte bulunmanın onur verici olduğunu ifade etti. Türkiye'nin BM faaliyetlerine olan desteğinin devam edeceğini belirtirken, BM'nin yeni ve somut başarılarına öncülük etmesini sağlamak için diğer üye devletlerle işbirliği içinde çalışacaklarını açıkladı.

Ekinci, yaşamını yitiren BM personelini anarak, "BM için acı dolu bir yıl oldu. Çok taraflılığa ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin BM'nin düzenli bütçesine en fazla katkı sağlayan ülkeler arasında yer aldığını da sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşunun 79. yıl dönümü vesilesiyle başkentte resepsiyon düzenlendi. Cermodern'de yapılan resepsiyona katılan BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, burada konuşma yaptı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşunun 79. yıl dönümü vesilesiyle başkentte resepsiyon düzenlendi. Cermodern'de yapılan resepsiyona katılan BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, burada konuşma yaptı.