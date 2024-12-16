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Ankara'da Bollywood Filmleri Göz Doldurdu: 'Zindagi Na Milegi Dobara' Gösterimi

Hindistan Büyükelçiliği, 'Zindagi Na Milegi Dobara' filminin Ankara'da gösterimini düzenleyerek Hint sinemasını tanıttı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 02:29
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 02:29
Ankara'da Bollywood Filmleri Göz Doldurdu: 'Zindagi Na Milegi Dobara' Gösterimi

Ankara'da Bollywood Rüzgarı: 'Zindagi Na Milegi Dobara'

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği, kamu diplomasisi faaliyetleri kapsamındaki etkinliklerine bir yenisini ekleyerek, ödüllü 'Zindagi Na Milegi Dobara' (Hayat Sadece Bir Kere Yaşanır) filminin gösterimini düzenledi.

Göz Dolduran Gösterim

Filmin gösterimi, Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte; gazeteciler, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı.

Diplomatik Temaslar Güçleniyor

Gösterim öncesinde konuşan Hindistan'ın yeni atanan Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, Hint sinemasının uzun bir süredir dünya ile etkileşim içinde olduğunu vurguladı. Pardeshi, bu tür etkinliklerin kültürel bağların güçlenmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Filmin Teması

Zindagi Na Milegi Dobara, hayatı kucaklayan ve pişmanlık duymadan yaşamanın önemini anlatan bir film olarak biliniyor. Bu gösterimle birlikte, Türk izleyicilerin Hint sinemasındaki derin duygularla tanışmaları hedefleniyor.

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