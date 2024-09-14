Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Hayatını Kaybetti

Ankara'da Trajik Olay

Başkent Ankara'da, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden bir kadın, toplumda büyük bir üzüntü yarattı.

Olayın Detayları

44 yaşındaki Döne B., Sıhhiye Metro İstasyonu girişinde, eşi Cafer B. tarafından vuruldu. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Döne B'yi hızla hastaneye kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Döne B. yaşamını yitirdi.

Fail Gözaltında

Silahlı saldırının ardından Cafer B., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu tür olayların önlenmesi amacıyla toplumsal farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiği belirtiliyor.