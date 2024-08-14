Ankara'da Boşanma Sürecinde Trajik Olay

Ankara'da Boşanma Aşamasında Korkunç Olay

Ankara'nın Mamak ilçesinde, boşanma sürecindeki bir çift arasında yaşanan tartışma hayatlarıyla sonuçlandı. Durali Alıç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, B.B. ve eşi Z.B., 06 FK 6998 plakalı otomobilde bir tartışma yaşadı.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

Tartışmanın giderek büyümesiyle B.B., tabancayla eşine ateş açtıktan sonra aynı silahı kendisine doğrultarak intihar etti. Olayın ardından çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölümler Teyit Edildi

Sağlık ekipleri, B.B. ve Z.B.'nin olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından, ölen çiftin cenazeleri savcının onayının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu trajik olay, boşanma süreçlerinin getirdiği psikolojik baskıların ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi intihar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.