Ankara'da Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü Coşkuyla Kutlandı

Ankara'da Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü Kutlama Programı

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'da özel bir resepsiyon düzenlendi. Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

İki Ülkenin Tarihi ve Kültürel Bağları

Program, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Oramiral Tatlıoğlu, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk ve Bosna Hersek halkları arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Tatlıoğlu, Türkiye’nin 1992'de Bosna Hersek'in bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

Tatlıoğlu, şu sözlere yer verdi: "Bosna Hersek'in yanında yer alarak, ülke bütünlüğünü, egemenliğini ve sınırlarının değişmezliğini kararlılıkla savunmaya devam etmekteyiz." Ayrıca, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkilerin daha da kuvvetleneceği ve yeni boyutlar kazanacağına olan inancını ifade etti.

Silahlı Kuvvetlerin 90. Yılı

Büyükelçi Colakovic, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 90. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, bu özel etkinlikte yer almaktan gurur duyduğunu ifade etti. Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin yıllar boyunca çeşitli zorluklarla başa çıkmada kararlılığını vurgulayan Colakovic, doğal afetler sonrasında da önemli destek sağladıklarını söyledi.

"Bu çabalar, Bosna Hersek vatandaşlarımızın güvenliğini ve refahını sağlamadaki rolünü vurguluyor," diyerek, silahlı kuvvetlerin halk için hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca, savunma sektöründeki dönüşüm ve modernizasyonun ülkesinin yakın tarihindeki en başarılı reformlarından biri olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından davetlilere ikram yapıldı, bu anlamlı gün kutlama ile son buldu.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon verildi. Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçiliği tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic (sol 2), Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet (sağ) ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sol) ve çok sayıda davetli katıldı.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon verildi. Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçiliği tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic (sol 2), Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet (sağ) ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sol) ve çok sayıda davetli katıldı.