DOLAR
35,92 -0,01%
EURO
37,33 0,02%
ALTIN
3.284,5 -0,02%
BITCOIN
3.516.228,64 0,95%

Ankara'da Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü Coşkuyla Kutlandı

Ankara'da düzenlenen resepsiyonda Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü kutlandı. Etkinliğe bakanlık ve askeri yetkililer katıldı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 23:15
Ankara'da Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü Coşkuyla Kutlandı

Ankara'da Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü Kutlama Programı

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'da özel bir resepsiyon düzenlendi. Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

İki Ülkenin Tarihi ve Kültürel Bağları

Program, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Oramiral Tatlıoğlu, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk ve Bosna Hersek halkları arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Tatlıoğlu, Türkiye’nin 1992'de Bosna Hersek'in bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

Tatlıoğlu, şu sözlere yer verdi: "Bosna Hersek'in yanında yer alarak, ülke bütünlüğünü, egemenliğini ve sınırlarının değişmezliğini kararlılıkla savunmaya devam etmekteyiz." Ayrıca, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkilerin daha da kuvvetleneceği ve yeni boyutlar kazanacağına olan inancını ifade etti.

Silahlı Kuvvetlerin 90. Yılı

Büyükelçi Colakovic, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 90. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, bu özel etkinlikte yer almaktan gurur duyduğunu ifade etti. Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin yıllar boyunca çeşitli zorluklarla başa çıkmada kararlılığını vurgulayan Colakovic, doğal afetler sonrasında da önemli destek sağladıklarını söyledi.

"Bu çabalar, Bosna Hersek vatandaşlarımızın güvenliğini ve refahını sağlamadaki rolünü vurguluyor," diyerek, silahlı kuvvetlerin halk için hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca, savunma sektöründeki dönüşüm ve modernizasyonun ülkesinin yakın tarihindeki en başarılı reformlarından biri olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından davetlilere ikram yapıldı, bu anlamlı gün kutlama ile son buldu.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon verildi. Bosna Hersek'in...

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon verildi. Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçiliği tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic (sol 2), Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet (sağ) ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sol) ve çok sayıda davetli katıldı.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon verildi. Bosna Hersek'in...

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon verildi. Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçiliği tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic (sol 2), Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet (sağ) ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (sol) ve çok sayıda davetli katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
5 Şubat 2025 Gündemi: Meclis Toplantıları ve Spor Müsabakaları
2
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Viyana'da 30 Bin Kişilik Gösteri, Aşırı Sağcı FPÖ'ye Karşı Protesto Düzenlendi
4
İsveç'te Okula Yönelik Silahlı Saldırıda Yaklaşık 10 Kişi Hayatını Kaybetti
5
B'Tselem: İsrail Polisi Filistin Köyüne Saldırıya Göz Yumdu
6
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'teki Okul Saldırısına Taziye Mesajı
7
Irak'ta Vali ve Siyasi Liderlerden Yüksek Mahkeme Kararına Tepki Gösterildi

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!